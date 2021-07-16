Фонд «YAŞAT» продолжает оплачивать расходы на лечение раненных в войне.

Как сообщили АПА в фонде, «YAŞAT» возместил расходы на операцию и лечение участников войны – Ильгара Джанмамедова, Новруза Новрузова и Османа Алиева.

 

Minval.az