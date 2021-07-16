Фонд «YAŞAT» продолжает оплачивать расходы на лечение раненных в войне.
Как сообщили АПА в фонде, «YAŞAT» возместил расходы на операцию и лечение участников войны – Ильгара Джанмамедова, Новруза Новрузова и Османа Алиева.
Фонд «YAŞAT» продолжает оплачивать расходы на лечение раненных в войне.
Как сообщили АПА в фонде, «YAŞAT» возместил расходы на операцию и лечение участников войны – Ильгара Джанмамедова, Новруза Новрузова и Османа Алиева.
Дата: 2021/07/16 12:00
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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