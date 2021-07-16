«Очередная эскалация напряженности в Карабахе и на госгранице Азербайджана с Арменией связана со сложной политической ситуацией в Ереване. Одной из причин этого является политический вакуум в Армении. И.о. премьер-министра Никол Пашинян заявляет о намерении переформатировать политическую систему страны, то есть перейти от парламентарной к президентской системе правления. Пашинян решительно настроен на это и будет стараться осуществить задуманное». Такое мнение в беседе с Minval.az высказал политолог Габиль Гусейнли.

По его мнению, у Пашиняна возникли трудности при формировании нового состава правительства, и в ходе недавнего посещения Москвы он провел серьезные обсуждения, связанные с вопросом формирования правительства, и в частности, касающиеся силовых структур.

«Тем временем всем очевидно и то, что влияние Москвы на Ереван возрастает. После создания третьей российской военной базы на территории Армении с учетом того, что ранее ключевые промышленные предприятия страны были переподчинены России, Армения была вынуждена отказаться от большей части своего суверенитета. И в настоящее время Армения фактически является страной, у которой меньше прав, чем у любой российской губернии», – заметил наш собеседник.

Помимо этого, эксперт обратил внимание на тот факт, что наблюдаются некоторые изменения в позиции официальной Москвы. Гусейнли напомнил о том, что определенные круги России открыто говорят, что фактически Москва потеряла Азербайджан, и после этого Кремль должен сосредоточить внимание на помощи Армении.

«Как мне кажется, определенные круги России стараются накалить ситуацию в Карабахе, и довести ее до фазы открытого вооруженного противостояния. Поэтому президент Азербайджан Ильхам Алиев на днях заявил, что мы должны быть в любой момент готовы к войне. С другой стороны, глава государства и не скрывает территориальных претензий к Армении, касающихся Зангезура, Гёйчи, Иревана, так как они являются историческими землями Азербайджана», — подчеркнул Г.Гусейнли.

Вместе с тем, политолог обратил внимание на то, что если ранее Кремль предпринимал попытки для урегулирования процесса, то теперь этого не наблюдается.

«К тому же, существуют различные предположения, что Москва старается помещать открытию зангезурского коридора. А тем временем чаще всего инициатором нарушения режима прекращения огня в Карабахе называют т.н. «карабахский клан», представители которого присутствуют в рядах различного офицерского звена ВС Армении. Одним слово, ситуация напряженная. Президент Алиев поэтому и заявил о том, что необходимо быть готовыми к войне. С другой стороны, данное заявления является предупреждением для Армении – президент намекает, что потом может быть поздно, и Ереван пожалеет об этом. Это своевременная и правильная мысль. Хотя армянская армия и активизировалась, но они стараются данную активизацию претворить в жизнь за счет российских войск. После создания третьей российской военной базы в Армении армяне почувствовали себя в большей безопасности.

Несмотря на то, что Азербайджан неоднократно предлагал Армении приступить к мирным переговорам, тем не менее, Ереван не спешит дать ответ на этот призыв. Пашинян готовится направить своего помощника в Ханкенди, предпринимаются и другие шаги. К примеру, к Москве адресуется просьбы о необходимости активизации и привлечения к переговорному процессу МГ ОБСЕ. Все это говорит о том, что несмотря на свое ужасное поражение и капитуляцию, Ереван вновь намерен вовлечь регион в вооруженное противостояние, а это не входит ни в чьи интересы. Но если Ереван задумался пойти на подобные шаги, то мы должны предпринять ответные контрмеры», — резюмировал Г.Гусейнли.

Бахтияр Сафаров

Minval.az