Началось строительство туннелей на автомобильной дороге Ахмедбейли-Физули-Шуша.

Cогласно новому проекту, протяженность дороги составит 84.6 км за счет мостов и туннелей, которые будут построены в районах со сложным рельефом, на поворотах. На дороге строится в общей сложности 7 туннелей, общая длина туннелей, которые будут построены, составит 6.3 км. Туннели строятся с 2-я полосами движения по обоим направлениям и шириной 12 метров.

Кроме того, вдоль новой трассы предусмотрено строительство дорожных развязок различного уровня.

Minval.az