Азербайджанцы, являющиеся этнически коренными жителями Карабахского региона, страдают от экоцида и экологического терроризма, в том числе загрязнения воды. В это же время Франция, администрация президента США, Германия и другие важные участники международного сообщества поддерживают армян, которые оккупировали этот район, нарушая международное право.

Об этом пишет издание Canada’s Jewish News, освещая проблему загрязнения реки Охчучай Арменией, передает Репорт.

Издание пишет, что экологический терроризм в Карабахе налицо – об этом можно судить по уничтоженным деревьям и сожженным сельскохозяйственным полям. Увечья, причиненные природе, настолько масштабны, что даже через несколько месяцев не все пожары были потушены.

THEJ.CA отмечает, что высокое содержание химикатов в воде реки и массовая гибель в ней фауны – большая трагедия для азербайджанского народа. Загрязненная вода непригодна для орошения и сельского хозяйства Азербайджана. Потребление этой воды чревато различными заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной системы.

Minval.az