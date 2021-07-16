Продажа льготных квартир в двух зданиях, построенных в Сумгайыте, начнется 17 августа в 11:00 и продлится до 11:00 24 августа.

Как сообщили в Государственном агентстве жилищного строительства, выбор квартир состоится с 20 по 24 августа.

Процедура приобретения квартир осуществляется в электронном порядке через систему «Güzəştli mənzil» на портале «Электронного правительства» www.e-gov.az. Правом покупки квартир обладают лишь граждане, у которых есть электронный кабинет в системе «Güzəştli mənzil».

Всего на продажу будет выставлено 144 квартиры. Квартиры предлагаются с ремонтом, с кухонной мебелью, системой отопления Combi, счетчиками воды, газа и электричества.

Minval.az