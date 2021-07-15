Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) прогнозирует увеличение добычи нефти и других жидких углеводородов в Азербайджане в 2022 году до уровня 800 тысяч баррелей в сутки. Об этом говорится в июльском отчете ОПЕК.

Согласно отчету, суточная добыча нефти в Азербайджане в 2021 году ожидается на уровне 770 тысяч баррелей, что на 20 тысяч баррелей меньше предыдущего прогноза.

При этом, добыча нефти и других жидких углеводородов в стране в 2020 году составила 730 тысяч баррелей в сутки, что на 60 тысяч баррелей в сутки меньше, чем в 2019 году.

Страны ОПЕК в июне этого года увеличили суточную добычу нефти на 586 тысяч баррелей — до 26034 тысяч баррелей, и, таким образом, выполнили свои обязательства в рамках соглашения ОПЕК+ на 120%, напоминает «Спутник».

Согласно отчету, ОПЕК ожидает, что глобальный спрос на нефть в 2021 году вырастет на 6 миллионов баррелей в сутки и составит 96,6 миллиона баррелей в сутки. Кроме того, спрос на нефть в мире может достичь допандемийного уровня в 2022 году на фоне интенсивного экономического роста. Показатель вырастет в годовом выражении примерно на 3,3 миллиона баррелей в сутки, до 99,86 миллиона баррелей в сутки, а во втором полугодии спрос может преодолеть отметку в 100 миллионов баррелей в сутки.

Азербайджан продолжает выполнять обязанности в рамках ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. В частности, в течение июня 2021 года добыча нефти (в том числе конденсата) в стране составила в 705,1 тысячи баррелей в сутки. Из этого объема 610 тысяч баррелей составляет сырая нефть, еще 95,1 тысячи баррелей – конденсат.

«В рамках договоренностей, достигнутых на соответствующих встречах министров стран ОПЕК+, среднесуточная добыча сырой нефти в Азербайджане была определена на уровне 610 тысяч баррелей в июне этого года и 620 тысяч баррелей в июле», — указано в информации Минэнергетики АР.

Minval.az