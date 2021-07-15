«Защита лесов — одно из приоритетных направлений».

Об этом заявил глава Госслужбы экологической безопасности министерства экологии и природных ресурсов Хикмет Ализаде, сообщает АПА.

Он отметил, что вырубка лесов продолжается уже много лет: «Подобные факты наблюдаются и сегодня. Вырубка лесов снизилась с 55 000 кубических метров в год до 10 кубических метров за последний год. Это означает 5-кратное сокращение вырубки лесов. В поселке Хафтони Ленкорани деревья были вырублены за пределами участка, выделенного компанией для ведения лесного хозяйства. Работа была приостановлена в день получения соответствующей информации Госслужбой. Был подсчитан ущерб, составлен акт и протокол. Судебный процесс завершится 22 июля. Выявлены нарушения. Будет рассмотрен порядок расторжения договора».

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