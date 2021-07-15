Председатель Союза Детей Азербайджана Кямаля Агазаде разместила на своей страничке в социальной сети Фейсбук шокирующее видео. На кадрах – молодая, но сильно изможденная женщина, сидящая на корточках в состоянии наркотического угара напротив Гарачухурской мечети, а за спиной женщины неожиданно появляется маленькая светловолосая девочка.

В комментарии к видеоролику К. Агазаде написала, что эта женщина и ее муж – наркоманы со стажем. Съемка была произведена на территории, где они проживают (пос. Гарачухур). выяснилось, что мать-наркоманка заставляет ребенка попрошайничать и все деньги, которые девочке подают сердобольные граждане, тратит на покупку наркотиков.

Правозащитница отмечает, что эта 2-летняя девочка находится в страшной опасности, так как может в любую минуту погибнуть по причине невменяемого состояния, из которого не выходят оба ее родителя, тем более, что не так давно в гараже прямо возле их дома произошел пожар, устроенный «коллегами по шприцу».

Minval.az