Представитель ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджи внесла ясность в вопрос – были ли сделаны рекомендации правительству Азербайджана по ужесточению карантинного режима после обнаружения в стране штамма «Дельта».

Х. Харманджи заявила журналистам, что важно пройти вакцинацию, соблюдать правила гигиены и носить маски в закрытых и многолюдных местах: «Отмечу, что мы не рекомендовали правительству ужесточать карантинный режим. Эти вопросы решает Оперативный штаб. Важно то, что с ростом числа заражений методы защиты должны усиляться. Если мы сделаем это, мы сможем защитить себя. В Азербайджане обнаружена «Дельта», последует и другой штамм. Они будут появляться и дальше. Соблюдение правил – единственный способ защитить себя, пока уровень вакцинации во всем мире не станет высоким».

Minval.az