Госслужба по имущественным вопросам при министерстве экономики Азербайджана направила в МВД документы, составленные по 127 фактам незаконного строительства на побережье Каспия, пишет «Тренд».

Была изучена ситуация по использованию государственных земельных участков, расположенных в береговой зоне на расстоянии 20-50 метров от моря.

В связи с фактами использования этой зоны в нарушение пункта 2.1 статьи 46 Земельного кодекса Азербайджана были выявлены признаки деяний, предусмотренных статьей 188 (нарушение права собственности, использования или аренды на землю) Уголовного кодекса АР.

Кабинет министров Азербайджана в апреле 2016 года утвердил параметры 20-50-метровой защитной полосы Каспийского моря общей протяженностью 752,9 километра. В соответствии с Земельным кодексом, приходящиеся на охраняемую береговую полосу земельные участки могут передаваться в пользование или аренду только на основании соответствующего представления Госслужбы по имущественным вопросам.

Minval.az