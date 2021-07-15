В январе-июне этого года в Азербайджане было произведено ВВП на 39 915,0 млн. манатов, что на 2,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Госкомстат, в нефтегазовом секторе экономики добавленная стоимость снизилась на 4,7%, в ненефтяном секторе увеличилась на 5,1%.

39,9% ВВП пришлось на долю промышленности, 10,3% — торговля; ремонт транспортных средств, 7,3% — транспорт и складское хозяйство, 6,4% — сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство, 5,1% — строительство, 1,8% — информация и связь, 1% — размещение туристов и общественное питание, 18,9% — другие отрасли, чистые налоги на продукцию и импорт составили 9,3% от ВВП.

Minval.az