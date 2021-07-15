В Кюрдамирском районе сдан в пользование родник памяти шехида Отечественной войны Саида Байрамова.

Шехиду исполнилось бы 22 года и по этому случаю его память была увековечена в родном селе Чёл-Араб, передает Репорт.

Саид участвовал в тяжелых боях на Муровдагском направлении. Позже он проявил героизм в Физули, Джебраиле, Губадлы, Зангилане и, наконец, в боях за освобождение Шуши.

Соответствующим указом президента Ильхама Алиева, С.Байрамов посмертно награжден медалями «За Родину», «За отвагу», «За освобождение Ходжавенда», «За освобождение Физули», «За освобождение Шуши».

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