В Баку определено место установки памятника Гаджи Зейналабдину Тагиеву.
Место установки памятника возле станции метро «Ичеришехер» огорожено, передает АПА.
В ближайшие дни начнутся работы по закладке фундамента памятника.
В Баку определено место установки памятника Гаджи Зейналабдину Тагиеву.
Место установки памятника возле станции метро «Ичеришехер» огорожено, передает АПА.
В ближайшие дни начнутся работы по закладке фундамента памятника.
Дата: 2021/07/15 9:40
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
Просмотров:
0
В январе-июне этого года в Азербайджане было произведено ВВП на 39 915,0 млн.
В связи с ужесточением особого карантинного режима с марта 2019 года междугородние (межрайонные) ночные автобусные рейсы не
В МВД Азербайджана направлены документы по более 120 фактам незаконного строительства на побережье
К чему приведёт избранная Арменией тактика вооруженных провокаций?
Председатель комиссии по внешним связям парламента Турции Акиф Чагатай Кылыч назвал историческим предстоящий визит парламентской делегации Азербайджана
Послание об укреплении связей направил новоизбранный президент Ирана Ибрахим Раиси президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщает Mehr.
В Кюрдамирском районе сдан в пользование родник памяти шехида Отечественной войны Саида Байрамова.
Сегодня Государственный экзаменационный центр проведет вступительные экзамены в высшие учебные заведения по II группе специальностей.
В рамках плановых занятий по боевой подготовки военнослужащие российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе отработали ряд учебных