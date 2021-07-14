Сегодня в военных училищах ведущих стран мира изучается наша война, Вторая Карабахская война. Мы видим это и из печати, в то же время к нам поступают обращения из многих стран, обращаются партнеры, желающие изучить наш опыт.

Об этом, в частности, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи 14 июля с семьями шехидов и инвалидами войны в поселке Ходжасан Бинагадинского района Баку.

«Вторая Карабахская война – наша славная история. Эта славная Победа навечно останется в истории азербайджанского народа. Возможно, в истории никогда не было такой блестящей и полной победы. Мы готовились, приняли все меры, своевременно предприняли все шаги. Мы мобилизовали все силы во имя одной цели – освобождения наших земель от оккупантов. И профессионализм, героизм наших военнослужащих, техническое оснащение, и чувство патриотизма – все эти факторы, единство народа и власти, господствующие в нашей стране стабильность и хороший настрой стали факторами, обусловившими победу. Должен также отметить, что во время войны не было ни одного дезертира. В армянской же армии было более 10 тысяч дезертиров. Половина из них бежала из страны, в отношении другой половины были возбуждены уголовные дела. Однако впоследствии руководство Армении взвесило и подумало о том, как можно арестовать здесь эти десять тысяч человек. Поэтому помиловало их. Было более десяти тысяч дезертиров. Эти известные кадры отражают реальность: офицеры армянской армии приковывали солдат в окопах, автомобилях цепями, чтобы те не сбежали. Имел место массовый побег. Вот в чем наше достижение. У нас же ни один человек не бежал с поля боя, напротив, раненые, находившиеся в госпиталях, просили врачей побыстрее их вылечить, чтобы вернуться на фронт. Да, многие вернулись и погибли», — сказал глава государства, слова которого приводит «Тренд».

Minval.az