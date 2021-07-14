Мы на поле боя отомстили за шехидов Первой и Второй карабахских войн и можем гордиться этим.

Об этом, в частности, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи 14 июля с семьями шехидов и инвалидами войны в поселке Ходжасан Бинагадинского района Баку.

«В последние годы, то есть на протяжении всех этих 18 лет я провел многочисленные встречи с семьями шехидов. Всегда старался и оказать им моральную поддержку, и, естественно, решить их бытовые проблемы. Вместе с тем, я знал, что для них важнее всех этих бытовых проблем – отомстить за их детей. Я прекрасно понимал это, и все мы хотели и должны были отомстить за них. Я говорил, что их кровь не останется на земле, и этот день настал. Мы отомстили за всех наших шехидов. Мы на поле боя отомстили за шехидов Первой и Второй карабахских войн и можем гордиться этим. Считаю, что это может стать утешением для людей, потерявших близких, потому что их героизм, отвага и самоотверженность послужили освобождению наших земель. Мы вернули наши земли именно ценой их крови. Все мы говорили, говорили про себя и вслух, что должны вернуть наши земли любой ценой. Конечно, гибель любого человека – большая трагедия как для его семьи, близких, родственников, так и для общества. Но наши шехиды погибли на пути справедливости, за Родину. Их героизм сегодня воспринят как реальность во всем мире. Благодаря их героизму сегодня наш флаг поднят на освобожденных землях. Благодаря их героизму наш народ, государство живут и впредь будут вечно жить как государство и народ-победитель. Это может стать утешением для семей шехидов», — сказал глава государства (цитата по Trend).

Minval.az