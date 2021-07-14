При невозможности проведения специализированного врачебного обследования или вспомогательного диагностического обследования в государственных медицинских учреждениях эти услуги будут оказываться по направлению в частных медицинских учреждениях, заключивших договора с Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию (ОМС).

Это нашло отражение в изменении, внесенным правлением Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию в «Порядок предоставления направления для оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования».

В соответствии с изменением, при невозможности оказания стационарной медицинской помощи в медицинских учреждениях, находящихся в подчинении государственных органов, учреждение может обратиться в связи с этим в агентство с официальным письмом. С учетом того, входит ли данная услуга в Пакет услуг по ОМС, агентство даст согласие на оказание медицинской услуги за счет финансовых источников ОМС (в этом случае направление будет предоставлено непосредственно агентством) или откажется от страховой выплаты за медицинскую услугу.

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