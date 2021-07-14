В Баку полиция провела масштабные операции по выявлению и привлечению к ответственности лиц, причастных к онлайн-продаже наркотиков и психотропных веществ.
Как говорится в сообщении МВД, операции прошли в Хатаинском, Низаминском, Сураханском и Хазарском районах столицы.
В результате были задержаны 19 человек, торгующих наркотическими средствами.
В Хатаинском, Низаминском, Сураханском и Хазарском районных отделениях полиции были возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса, задержанные лица привлечены к следствию.
По уголовным делам принимаются необходимые следственные мероприятия.