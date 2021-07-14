

Продолжился судебный процесс по уголовному делу гражданина России Дубакова Эдуарда Сергеевича, привлеченного Арменией к участию в боях в Карабахе в составе незаконных вооруженных формирований.

Судебное следствие в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Самира Алиева завершилось.

Прокурор запросил для Э.Дубакова 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Прокурор также отметил, что после отбытия наказания Э.Дубаков должен быть выдворен из страны. Затем на процессе выступил адвокат обвиняемого.

В своей речи он отметил, что Э.Дубаков был привлечен к военным учениям на оккупированных Арменией территориях Азербайджана, но не воевал против Вооруженных сил Азербайджана: «Просим принять этот факт в качестве смягчающего обстоятельства в деле Дубакова». Суд дал Эдуарду Дубакову время подготовиться к последнему слову, передает АПА.

Процесс продолжится 22 июля.

Minval.az