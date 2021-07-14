В Сумгайыте открыли бюст Национальному герою Азербайджана, шехиду генерал-майору Поладу Гашимову и мемориальный музей.
В церемонии открытия приняли участие глава исполнительной власти Сумгайыта Закир Фараджов, депутаты, руководители правоохранительных органов, члены семьи погибшего генерала, его сослуживцы, представители общественности, сообщает АПА.
Отметим, генерал-майор П.Гашимов героически погиб в боях на Товузском участке армяно-азербайджанской государственной границы, начавшихся 12 июля 2020 года.