Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с находящейся с визитом в Анкаре делегацией во главе с председателем Комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса Азербайджана Самедом Сеидовым.

Эрдоган сфотографировался с делегацией Милли Меджлиса.

Сегодня в рамках визита азербайджанские парламентарии посетили могилу основоположника Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка, возложили венок к могиле, затем ознакомились с находящимся здесь Музеем победы.

Сегодня в рамках визита запланировано проведение делегацией ряда встреч.

Визит делегации Милли Меджлиса завершится 16 июля. В состав делегации входят депутаты Самед Сеидов, Асим Моллазаде, Нигяр Арпадараи, Насиб Магамалиев и Эркин Гадирли, сообщает АПА.

Minval.az