Как уже сообщало Министерство обороны Азербайджана, 14 июля 2021 года ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении Садаракского района Нахчыванской автономной республики на армяно-азербайджанской государственной границе, в результате получил ранение один наш военнослужащий.

Как сообщили в пресс-службе МИД, в последние дни армянская сторона последовательно обстреливает позиции азербайджанской армии.

«Мы решительно осуждаем то, что последовательно обстреливая в последние дни позиции азербайджанской армии, армянская сторона пытается нарушить хрупкий мир в регионе. В то время, как Азербайджан предпринимает шаги, направленные на обеспечение мира, сотрудничества и устойчивого прогресса в регионе, такой деструктивный подход Армении неприемлем. Всю ответственность за такое развитие ситуации в регионе несет Армения», — говорится в сообщении.

Minval.az