Продолжается судебный процесс по уголовному делу армянских боевиков Мкртичяна Людвика Мкртичовича и Хосровяна Алеши Арамаисовича, пытавших азербайджанских пленных во время Первой Карабахской войны и совершивших другие преступления.

В административном здании Ясамальского районного суда на процессе под председательством судьи Бакинского военного суда Эльбея Аллахвердиева были изучены документы по делу, пишет АПА.

Потерпевший Бабаев Кямиль Идрис оглу подтвердил показания, данные им во время предварительного следствия.

Затем прокурор задал потерпевшему вопросы. Он спросил, как тот узнал обвиняемых. Кямиль Бабаев сказал, что узнал Мкртичяна и Хосровяна по фотографиям: «По фотографиям я узнал, что это те, кто нас пытал. Я узнал их, как только посмотрел на фотографии».

Потерпевший сказал, что Алеша Хосровян и Людвик Мкртичян жестоко пытали его: «Раньше у Хосровяна были волосы на голове, сейчас он облысел. Но кривизна носа все еще осталась. Он расспрашивал нас на азербайджанском языке, но когда избивал, матерился на армянском языке. Потерпевший Рауф Гафаров сказал, что оба обвиняемых жестоко пытали его в Шушинской тюрьме.

Отвечая на вопросы потерпевшего, обвиняемый Людвик Мкртичян сказал, что в июле-августе 1993 года он находился в Гадруте и Суговушане и в течение одного месяца участвовал в войне. Потерпевший же сказал, что Л.Мкртичян был в Шушинской тюрьме с 1992 года.

Другой потерпевший Фамиль Алиев заявил, что на предварительном следствии не узнал их по именам: «Меня спросили, знаю ли я Алешу Хосровяна и Людвика Мкртичяна? Я сказал, что не знаю этих людей. Затем они показали фотографии, я узнал «Лёху» и «Лёшу». Мне сказали, что эти лица и есть Алеша Хосровян и Людвик Мкртичян. А я знал их как «Лёху» и «Лёшу».

Другой потерпевший Габиб Кязымов сказал, что когда он был в плену, обвиняемые пытали его: «Спустя годы во время следствия я узнал этих людей по их жестокой внешности».

Пострадавший Джавид Гусейн отметил, что, несмотря на то, что прошло 28 лет, он не забыл, как его пытали: «Каждый день эта картина оживает перед моими глазами. Когда нам показали фотографии, сказали, что это Мкртичян Людвик. Я сказал, что это «Лёха». Узнал его по черному пятнышку под глазом. Там его иногда называли «Людвик». Мы сообщали о них следствию много лет назад. Когда завели Хосровяна в комнату, я спросил у него «узнал меня?», а он, опустив голову, признался, что узнал. Тогда я сказал им, что придет время, и вы ответите перед нами».

Дж.Гусейн отметил, что в Шушинской тюрьме ему выкололи глаз при участии Л.Мкртичяна и А.Хосровяна: «В 1995 году на церемонии открытия памятника «национальному герою» армян Йохану мне разбили голову железной трубой. Затем меня избили, привязав к железной решетке. Ильхам Гурбанов, который тогда находился в плену вместе с нами, выдал меня, сказав, что я был танкистом во время войны. Поэтому меня привезли в Шушинскую тюрьму и там мне выкололи правый глаз. Сказали, что я прицеливался правым глазом, поэтому нужно выколоть правый глаз. Ильхам Гурбанов, который предал нас, сейчас отбывает пожизненный срок в тюрьме».

Судья предложил сторонам завершить судебное следствие. Прокурор заявил, что выразит отношение к данному вопросу на следующем процессе.

Процесс продолжится 28 июля.

Minval.az