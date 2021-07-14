15 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Но утром местами на полуострове возможны кратковременные дожди. Умеренный северо-западный ветер временами будет усиливаться.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, температура воздуха составит ночью 22-25, днем — 29-32 градуса тепла, в Баку ночью — 23-25, днем — 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы, 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью 60-70%, днем – 40-45%.

Температура морской воды на северных пляжах Абшеронского полуострова (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 23-24 градуса тепла, на южных (Туркян, Говсан, Сахиль, Шихово) — 24-25 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 15 июля на Абшеронском полуострове ожидается временами усиление умеренного ветра хазри, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана местами возможны грозы, кратковременные дожди, местами интенсивные, град. Западный ветер местами усилится. Температура воздуха составит ночью 20-25, днем — 31-36 градусов тепла, в горах ночью — 10-15, днем — 20-25 градусов тепла.

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