Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии вручения квартир и автомобилей семьям шехидов и инвалидов войны в поселке Ходжасан.
Глава государства выступил с речью.
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии вручения квартир и автомобилей семьям шехидов и инвалидов войны в поселке Ходжасан.
Глава государства выступил с речью.
Дата: 2021/07/14 12:42
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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