В этом году в дни праздника Гурбан байрамы, который будет отмечаться 20-21 июля, по 88 адресам по всей стране будут организованы услуги по продаже и забою жертвенных животных.

В пунктах продаж заказчики могут получить мясо жертвенных животных, прошедших ветеринарный контроль, и заколотых с соблюдением санитарно-гигиенических требований.

Наряду с этим, в регионах по согласованию с Агентством продовольственной безопасности Азербайджана будут установлены мобильные палатки для забоя жертвенных животных, где под ветеринарным контролем будет осуществляться забой и продажа жертвенных животных.

Министерство сельского хозяйства также организует онлайн-ярмарку по продаже жертвенных животных. Граждане смогут забрать заказанные овца по 7 адресам на территории Баку, Абшеронского района и Сумгайыта.

Портал для онлайн-продаж жертвенных животных будет доступен гражданам с 16 июля. Дополнительную информацию и адреса пунктов продаж можно узнать по ссылке www.afsa.gov.az/uploads/satish.pdf.

Minval.az