Министерство здравоохранения, Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию и TƏBİB разъяснили, в каких случаях вакцинированному человеку необходима 3-я доза вакцины (бустер-доза).

Ссогласно информации, бустер-доза означает усиливающая доза: «Считается целесообразным, чтобы лица, входящие в группу высокого риска (медицинские работники, лица старше 60 лет, лица с аутоиммунными заболеваниями), через 6 месяцев после второй дозы вакцины получили третью дозу (бустер-доза). Согласно исследованиям, в качестве усиливающей дозы может быть использована любая вакцина. Независимо от двух доз, может быть использована и другая вакцина в качестве тертьей дозы (бустер-доза)».

Minval.az