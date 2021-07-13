Соответствующим решением Госагентства по обязательному медстрахованию внесены изменения в правила оплаты труда работников медицинских учреждений, подведомственным TƏBİB.

Как сообщили в агентстве, согласно изменениям, ежемесячное фиксированное поощрение врачи будут получать по 21 специальности/должности, а не по 16, как ранее. Данная поправка вступит в силу 1 апреля 2021 года.

Согласно другой поправке, членам врачебно-консультативных комиссий, действующих в медицинских учреждениях, будет выплачиваться фиксированная ежемесячная премия в размере 200 манатов.

Minval.az