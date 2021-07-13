На освобожденных территориях наблюдаются пожары. Как заявили в Генеральной прокуратуре Азербайджана, одна из причин – несоблюдение правил безопасности лицами, ведущими в настоящее время реконструкционные и восстановительные работы, а также гражданами, посещающими Карабах.

«Из-за того, что на лесных участках и зерновых полях бросают окурки сигарет или другие легковоспламеняющиеся отходы, на этих территориях возникают пожары, что наносит серьезный ущерб флоре и фауне. Генпрокуратура предупреждает, что виновные в таких нарушениях будут привлечены к ответственности. «Защита природы – долг каждого гражданина», – говорится в сообщении.

Minval.az