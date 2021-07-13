Сертификаты COVID-19 интегрированы в портал электронного правительства «myGov.az».

В ASAN сообщили, что граждане могут ознакомиться с сертификатами об иммунитете против COVID-19 и вакцинации от COVID-19 на портале «myGov» в «Личном кабинете» в разделе «Məlumatlarım». Кроме того, в «Личном кабинете» в разделе «Qurumlar üzrə» можно зайти в раздел Госагентства обязательного медицинского страхования и посмотреть соответствующие сертификаты, информирет АПА.

На «myGov» началась рассылка уведомлений гражданам о результатах теста на COVID-19, а также о датах первой и второй введенных доз вакцины.

Мобильное приложение «myGov» можно скачать по ссылкам: «Android»: https://play.google.com/store/apps/details?id=az.gov.my

«iOS»: https://apps.apple.com/az/app/mygov/id1533956540

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