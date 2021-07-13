14 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили АПА в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, умеренный северо-западный ветер днем временами усилится. Температура воздуха составит ночью 22-25, днем — 30-34 градуса тепла, в Баку ночью — 23-25, днем — 32-34 градуса тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы, 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью 65-75%, днем — 35-45%.

На пляжах Абшерона умеренный северо-западный ветер временами усилится.

Температура морской воды на северных пляжах Абшеронского полуострова (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 23-24 градуса тепла, на южных (Туркян, Говсан, Сахиль, Ших) — 24-25 градусов тепла.

14 июля на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

14 июля в районах Азербайджана ожидаются местами грозы, кратковременные дожди. В северных и западных районах осадки будут интенсивными, возможен град. Западный ветер местами усилится. Температура воздуха составит ночью 20-25, днем — 32-37 градусов тепла, в горах ночью — 13-18, днем — 20-25 градусов тепла.

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