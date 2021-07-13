Ортопеды Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии (НИИТО) добились замещения дефекта большеберцовой кости до 24 сантиметров раненого ветерана Отечественной войны.

Об этом Minval.az сообщил главный травматолог Министерства здравоохранения, профессор Ильгар Гасымов.

По его словам, дефекты костей от послевоенных огнестрельных ранений — актуальная проблема реконструктивной ортопедии во всем мире, так как эти дефекты поражают не только кости, но и нервы, кожу и сухожилия: « Поражение при обширных дефектах костей нижних и верхних конечностей происходит не изолировано костной ткани, но и кожного покрова, сухожилий мышц, сосудов и нервов. Поэтому подход к лечению мягкотканных дефектов и распространенных периферических сердечно-сосудистых травм больных должен быть мультидисциплинарным. У ветерана Второй Карабахской войны от огнестрельных ранений был дефект костной ткани нижней челюсти, перелом бедренной кости и костей голени.

В данном случае в Научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии Азербайджана врачи добились замещения дефекта большеберцовой кости до 24 сантиметров. Над одним сегментом работали пластические хирурги, ортопеды, сосудистые хирурги. После замещения мягкотканных дефектов и заживления ран созданная в НИИТО группа ортопедов выполнила билокальную операцию по технически сложному методу Илизарова. Эта операция требует огромного терпения, как со стороны пациента, так и со стороны бригады лечащих врачей. Связано это с тем, что в день кость удлиняется на один миллиметр, а это достаточно долгий процесс. После созревания регенерата нужно время для его укрепления, и фиксатор остается опять на конечности пациента».

Главный травматолог Минздрава также отметил, что в настоящее время процесс восстановления пациента идет успешно, и вскоре он вернется к нормальной жизни.

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