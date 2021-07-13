В соцсетях распространились видеокадры, на которых выдают замуж 15-летнюю девушку в Шекинском селе Кичик-Дахна.

Как сообщил главный инспектор Шекинской региональной группы пресс-службы МВД, старший лейтенант полиции Махир Масимов, на основании опубликованных снимков в районном отделе полиции города было немедленно начато расследование.

По его словам, во время расследования нашел свое подтверждение факт женитьбы М.Г. 2005 г.р. и М.С. 1991 г.р.

Родители несовершеннолетней девушки были вызваны в полицию, где написали объяснительные.

В настоящее время в следственном отделе Шекинского РОП ведется расследование

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