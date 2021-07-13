Министерство иностранных дел Азербайджана выразило свои соболезнования на официальной странице МИД Азербайджана в Twitter.в связи с пожаром в больнице для ковиднях больных , произошедшим в городе Эн-Насирия (южная провинция Ди-Кар в Ираке.

«Глубоко опечалены смертельным пожаром в больнице Аль-Хусейн в городе Насирия, штат Ирак. Наши искренние соболезнования семьям жертв пожара и народу Ирака. Мы вместе с правительством и народом Ирака в эти тяжелые времена». — говорится в сообщении.

Напомним, что число погибших в результате пожара в больнице для пациентов с коронавирусом в городе Эн-Насирия в южной провинции Ди-Кар возросло до 77. Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми объявил в стране траур по погибшим, поручив создать специальную комиссию по расследованию причин и всех обстоятельств трагедии.

Minval.az