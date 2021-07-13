Демарш послов США, РФ и Франции, отказавшихся посетить Шушу, подрывает посредничество МГ ОБСЕ в армяно-азербайджанском урегулировании, считает политолог Расим Мусабеков. Вот что пишет в связи с этим он в своей аналитической выкладке:

«Послы стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ уклонились от посещения Шуши, организованном на прошлой неделе для дипкорпуса. Азербайджанские СМИ и общественность негодуют, расценивая это как демарш со стороны США, Франции и России и выражение их несогласие с итогами 44 второй Карабахской войны. Крайним проявлением такой негативной реакции стал призыв экс глава МИД Тофика Зульфугарова к бойкоту дипломатические представительства стран-сопредседателей Минской группы. Но стоит ли драматизировать вопрос? Так ли едины эти державы, как это пытаются представить?

Инициатором демарша, скорее всего, выступила Франция. Проармянская и откровенно враждебная по отношению к Азербайджану позиция ее президента Макрона, МИД, а также Национального Собрания, как в ходе, так и по завершению второй Карабахской войны поставили крест на какую-либо посредническую роль этой страны в армяно-азербайджанском урегулировании. Французскими политиками движет оскорбленное самолюбия. Ведь все попытки этой державы, мнящей себя вершителем европейской внешней политики, воздействовать на ситуацию оказались проигнорированы. Еще есть желание, выставив себя радетелями Армении, заручиться электоральной поддержкой 600 тысячной армянской общины Франции. Французские политики и дипломаты полностью утратили доверие Азербайджана и более не в состоянии даже возобновить диалог с Баку. Поэтому президент Макрон пытается войти в процесс армяно-азербайджанского урегулирования через Россию. Но Москва не горит желанием допускать Париж в Кавказскую политику, тем более к чувствительным вопросам военной безопасности. Свидетельством тому насмешливый совет президента Владимира Путина в недавнем телефонном разговоре с президентом Макроном, заняться оказанием гуманитарной помощи карабахским армянам. Пока что единственным входным билетом в кавказскую геополитику для Парижа остается Минская группа ОБСЕ и потому Франция всячески цепляется за свое сопредседательство в этом обанкротившемся посредническом формате.

США большого интереса к проблеме армяно-азербайджанского урегулирования ни ранее, ни сейчас не проявляет. Эта проблема не входит даже во вторую-третью десятку внешнеполитических приоритетов Вашингтона. Изменения, ставшие итогом победы Азербайджана во второй Карабахской войне, американцы реалистично приняли, полагая, что для балансирования геополитических притязаний Москвы в регионе достаточно присутствия Турции. Сопредседательство в Минской группе ОБСЕ ценности для США не представляет, но до тех пор, пока этот формат существует, оставлять его на откуп России и Франции Вашингтон не намерен. Поэтому пусть и без энтузиазма, но американцы продолжают участвовать в консультациях сопредседателей МГ, присоединяются к заявлениям и демаршам делаемых ими. Однако политику с Азербайджаном выстраивают без оглядки на Москву и Париж. Поэтому не удивлюсь, если через некоторое время американские дипломаты самостоятельно посетят освобожденные районы Карабаха, включая Агдам, Физули и Шушу.

Россия, по факту сыгравшая главную роль в прекращении военных действий между Азербайджаном и Арменией и в качестве инициатора Трехстороннего заявления, развернувшая миротворческую операцию зоне проживания карабахских армян, в Минской группе не нуждается. Именно Россия реально осуществляет посредничество в армяно-азербайджанском урегулировании и в качестве партнера ей достаточно Турции. Поэтому, не препятствуя заявлениям и действиям сопредседателей МГ, которые усиливают негодование и недоверие к ним в Азербайджане, Москва считает полезным формальное сохранение этой структуры в качестве инструмента дипломатического давления, даже шантажа Баку, с тем, чтобы там и не думали отказаться от «услуг» России.

Кавказская геополитика всегда была перегружена военно-политическими и дипломатическими хитросплетениями и почти два века является важным полем так называемой «Большой игры». Азербайджан сделал главное – разгромил армянские вооруженные силы и освободил свои оккупированные территории. Ни армяне, ни их зарубежные покровители и лоббисты изменить эту реальность не в состоянии. Мы долгие четверть века терпеливо ожидали от посредничающей в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта Минской группы ОБСЕ поддержки в реализации резолюций Совбеза ООН и обеспечении мира на основе международного права. Но, в конце концов, были вынуждены решить вопрос доблестью нашей армии. Азербайджан более ничего не ждет от усилий Минской группы и менее всего нуждается в рекомендациях и пожеланиях обанкротившихся сопредседателей Минской группы. Нужно просто перестать замечать и реагировать на их пустопорожние заявления. Дипломатический инструмент, который не востребован, со временем отмирает или о нем попросту забывают. Такое нередко в современной международной жизни и Минская группа в лице сопредседателей движется к этому шаг за шагом. Как говориться, скатертью дорожка.

Кстати, как с горечью отмечают армянские СМИ, за все 30 лет их контроля над Шушой, ни один из аккредитованных в Ереване послов туда не ступил».

Оригинал

Minval.az