Азербайджанская армия отомстила за наших шехидов, в том числе за моего отца.

Об этом в понедельник сказал Эльвин Мирзоев, сын Национального героя Азербайджана Ильгара Мирзоева, героически погибшего в июле 2020 года в Товузском районе при пресечении провокаций вооруженных сил противника.

Он отметил, что Товузские бои побудили народ Азербайджана объединиться и освободить оккупированные земли: «После тех событий народ Азербайджана сплотился в кулак, и 27 сентября по приказу Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева азербайджанская армия приступила к контрнаступательной операции в целях предотвращения очередной провокации Армении. Азербайджанская армия отомстила за наших шехидов, в том числе за моего отца, и освободила наши родные земли от оккупации.

Я, как сын шехида, горжусь своим отцом и всеми героическими сынами Азербайджана. Мы в долгу перед нашими шехидами и должны передавать из поколения в поколение память об их мужестве. Эти герои, пожертвовавшие своими жизнями ради территориальной целостности Азербайджана, пролившие свою кровь ради безопасного и мирного будущего нашей страны, будут жить вечно в наших сердцах», – сказал Эльвин Мирзоев (цитата по Trend).

Minval.az