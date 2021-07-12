В июле 2020 года Азербайджан продемонстрировал боевую и моральную готовность вести войну за освобождение своей территории.

Об этом сказал доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, член Экспертного совета организации «Офицеры России» Александр Перенджиев.

По его словам, итоги боев на Товузском направлении в июле 2020 года в большей степени являются военно-политическими, чем, собственно, военными. Он отметил, что в ходе боевых действий шла проверка не только боевого духа двух противостоящих друг другу армий Южного Кавказа, но и морально-психологической готовности политических элит Баку и Еревана, а также азербайджанского и армянского обществ к реальным боевым действиям.

«В июле 2020 года руководство Азербайджанской Республики увидело боевую и моральную готовность своих Вооруженных сил к боям за освобождение своей территории от оккупации, а также морально-психологический настрой азербайджанской нации вести полномасштабную войну за восстановление территориальной целостности и единства страны», – подчеркивает российский эксперт, слова которого приводит «Тренд».

По мнению Перенджиева, при этом стало понятно, что ни Россия, ни ОДКБ не будут выступать в качестве инструмента для удержания Арменией азербайджанских территорий под оккупацией.

Minval.az