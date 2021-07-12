В Азербайджане выявлено еще 69 случаев заражения коронавирусом, 40 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

Три пациента с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 337 323 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 330 802 человека вылечились, 4 987 скончались, число активных больных – 1 534.

За прошедшие сутки проведен 6 271 тест на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведен 3 858 551 тест.

Minval.az