Нынешнее мероприятие совпадает с датой, когда Армения прибегла к очередному провокационному акту в направлении Товузского района государственной границы Азербайджана. Вооруженные силы Азербайджана дали достойный отпор военным провокациям врага и славная Победа, завоеванная под руководством президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева нашей героической армией в результате 44-дневной Отечественной войны, была золотыми буквами вписана в историю нашей страны.

Об этом сказал помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев во время выступления на церемонии открытия недели дипломатии на тему «44-дневная Отечественная война и поствоенная внешняя политика Азербайджана».

Отметив, что конфликт уже остался в прошлом, помощник президента сказал, что основные задачи, стоящие перед Азербайджаном, это – восстановление освобожденных территорий, очищение этих территорий от мин, таким образом, обеспечение безопасного и достойного возвращения вынужденных переселенцев на родные земли.

Хикмет Гаджиев отметил, что внешняя политика Азербайджана, в основе которой лежат национальные интересы, и впредь будет служить обеспечению международного права, мира и безопасности в регионе и во всем мире.

Minval.az