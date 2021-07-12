Имена награжденных орденом в боях за Родину будут присвоены улицам, площадям, организациям, предприятиям, военным и гражданским кораблям.

Это отражено в одобренных сегодня президентом Ильхамом Алиевым поправках в закон «Об увековечении памяти погибших за Родину».

Таким образом, имена Героев Отечественной войны, Национальных Героев Азербайджана, Героев Советского Союза, а также награжденных орденом в боях за Родину будут присвоены улицам, площадям, организациям, предприятиям, военным и гражданским кораблям.

Согласно действующему закону, улицам, площадям, организациям, предприятиям, военным и гражданским кораблям присваиваются имена Национальных Героев Азербайджана, Героев Советского Союза и им равных, а также награжденных не менее чем двумя орденами в боях за Родину.

Minval.az