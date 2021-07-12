Электроэнергия, вырабатываемая возобновляемыми источниками энергии, за исключением гарантийных тарифов, будет продаваться по оптовым ценам (тарифам), установленным Тарифным советом.

Это нашло отражение в Указе «О применении Закона Азербайджанской Республики № 339-VIQ от 31 мая 2021 года» «Об использовании возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии», подписанном сегодня президентом Ильхамом Алиевым.

В соответствии с указом, транспортировка и распределение электроэнергии, производимой из возобновляемых источников энергии будет осуществляться без ущемления прав на основании тарифов, установленных Тарифным советом.

Гарантированные тарифы будут устанавливаться посредством аукциона, проводимого для выбора производителя электроэнергии на территории источников возобновляемой энергии, а в случае выбора путем прямого привлечения производителя – на основании договоренности, достигнутой между производителем и Министерством энергетики.

Minval.az