В рамках проверок, проведенных в Баку и других городах и районах Азербайджана сотрудниками Министерства внутренних дел (МВД), Государственной налоговой службы и Агентства продовольственной безопасности для выявления соблюдения требований, установленных Оперативным штабом в связи с проведением свадеб в домах торжеств были выявлены нарушения.

Так, в ходе проверок было установлено, что в некоторых домах торжеств на свадьбах число гостей превышало допустимую норму, некоторые участники торжеств не имели документа, подтверждающего вакцинацию, а также имелись случаи продолжения свадеб после 24:00.

По данным МВД, за последние 3 дня аналогичные проверки были проведены примерно в 300 столичных домах торжеств. В результате в 12 домах торжеств («Gülüstan», «Golden Baku», «Billur», «Kral», «Aura», «SS Hall», «Ərzurum», «Neon Palace», «Kleopatra», «Sevən ürəklər», «Xan bağı», «Şuşa») были выявлены случаи нарушения требований особого карантинного режима, поэтому по каждому факту возбуждено уголовное дело по статье УК 139-1, виновные задержаны.

Аналогичные проверки осуществляются во всех городах и районах республики. В результате этих проверок за нарушение требований особого карантинного режима в отношении владельцев 2 домов торжеств возбуждено уголовное дело, владельцы 12 объектов задержаны в качестве подозреваемых, 21 владелец объектов оштрафован в административном порядке, по 10 фактам проводится следственное расследование, а 423 человека, не имевшие документа, подтверждающего вакцинацию, не были допущены в дома торжеств.

Minval.az