Стала известна дата подготовительного заседания суда по уголовному делу бывшего исполнительного директора Фонда государственной поддержки развития средств массовой информации Вугара Сафарли, занимавших соответствующие должности Буньямина Исмаилова, Адалята Велиева, Надира Мамедова, Бахтияра Фатуллаева, Тамкина Халилова, Тельмана Тахирова, Валеха Оруджева, Тахмины Ягубовой, Шахина Ибрагимова и Намика Гаджиева.
Заседание состоится 23 июля.
Уголовное дело будет рассматриваться в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Азера Пашаева.