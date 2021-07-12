Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи посетил Гянджу.
Джахит Багчи вместе с главой Исполнительной власти города Гянджа Ниязи Байрамовым посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, расположенный на главной площади города, и возложили цветы,сообщает АПА.
Затем состоится встреча между послом и главой Исполнительной власти города Гянджа Ниязи Байрамовым. Посол посетит Аллею Шехидов и Парк Победы, подвергшийся ракетному обстрелу армянской армии.
Дж.Багчи ознакомится со следами преступления, вызванного в результате ракетных ударов вооруженных сил Армении по центральной части Гянджи.