Российский космонавт Олег Артемьев показал Абшеронский полуостров с борта МКС.
Азербайджан (Azerbaijan)#Азербайджан #Azerbaijan #olegmks #ОлегАртемьев pic.twitter.com/q55AhFHkZw
— Oleg Artemyev (@OlegMKS) July 11, 2021
Российский космонавт Олег Артемьев показал Абшеронский полуостров с борта МКС.
Азербайджан (Azerbaijan)#Азербайджан #Azerbaijan #olegmks #ОлегАртемьев pic.twitter.com/q55AhFHkZw
— Oleg Artemyev (@OlegMKS) July 11, 2021
Дата: 2021/07/12 11:11
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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