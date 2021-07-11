Деятельность азербайджанских Сил специального назначения — самая закрытая, и самая выдающаяся страница истории Второй Карабахской войны.

С профессиональной точки зрения азербайджанский спецназ, безусловно, заслуживает высоких оценок.

Генерал-лейтенант Хикмет Мирзаев вывел ССН Азербайджана на мировой уровень, что подтверждено боевыми операциями, которые сегодня изучаются и анализируются за рубежом и наверняка войдут в историю военного искусства.

Освобождение Шуши — это вообще «классика жанра», особенно учитывая личный фактор принимавшего участие в этой операции полковника Техрана Мансимова.

Об этом написал в своем телеграмм-канале политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Minval.az