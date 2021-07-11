За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 156 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 337254, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 136 случаях заражения.

За сутки смертельных случаев от коронавирусной инфекции не зафиксировано. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 4984 человека.

Число выздоровевших от COVID-19 достигло 330762 тыс.

В настоящее время на лечении и карантине находятся 1 тыс. 508 человек.

За сутки медики провели 10144 теста на коронавирус. Всего в стране с начала пандемии сделано 3852280 тестов на COVID-19.

Minval.az