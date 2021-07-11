«Шуша снилась нам, была в слезах наших матерей, в наших молитвах. Мы всегда молились, чтобы нам посчастливилось вновь побывать в Карабахе, вернуться на наши земли. То, что мы добились этого является большим богатством для Азербайджана, азербайджанского народа, для его верующих. Наш долг – молиться Аллаху за это».

Об этом сказал председатель Управления мусульман Кавказа шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде, совершивший поездку в Шушу вместе с руководителями религиозных конфессий.

Он отметил, что Азербайджан одержал победу, нанес поражение Армении в 44-дневной Отечественной войне: «Мы одержали эту победу благодаря связям между государством и религией, единству между государством и народом, благодаря нашей армии во главе с президентом страны, Верховным главнокомандующим. Вчера и сегодня мы побывали в церквях и мечетях, с нами были и религиозные деятели из других конфессий. Мы помолились вместе, почтили память шехидов, совершили намаз. Мы одержали победу благодаря этому единству, этой сплоченности. Мы верим в будущее Азербайджана, в руководство страны, в его политику, потому что ее основу заложил общенациональный лидер Гейдар Алиев, она продолжается и сегодня. Наша победа обусловлена единством, как заявил президент, в усилении железного кулака большую роль сыграли и верующие. И это действительно так, в период войны люди всех религиозных конфессий – и мусульмане, и христиане, и евреи вместе защищали родину, потому что Азербайджан – наша общая родина» (цитата по АПА).

Minval.az