«Я дважды побывал в Шуше до ее оккупации – один раз на открытии, а во второй раз, когда был назначен имамом. Затем начались известные события, поэтому мы не могли приехать сюда. Нам и в голову не пришло бы, что произойдут такие события, что наши земли будут оккупированы».

Об этом сказал председатель Управления мусульман Кавказа шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде, совершивший поездку в Шушу вместе с руководителями религиозных конфессий.

Он отметил, что за 30 лет армяне не проделали никакой работы на оккупированных ими территориях, вели себя недостойно, только уничтожали и разрушали всё: «Я тоже за эти годы как шейхульислам провел определенную работу, встречи, в том числе и с армянскими католикосами. В ходе этих встреч я всегда держался с достоинством, но внутри меня было какое-то мрачное чувсьтво, ведь у нас были примерно 1 млн. беженцев и вынужденных переселенцев» (цитата по АПА).

По словам шейхульислама, он провел и встречи с главой Русской православной церкви Патриархом Кириллом и католикосом Гарегином II, во время этих встреч просил католикоса помочь в возвращении хотя бы нескольких сел для начала мирного диалога: «Он не согласился. К тому же эти села не относились к Нагорному Карабаху, это были села Агдама или Физули, но они отказались. А сегодня они требуют от нас возвращения военнопленных или создать условия для проведения ритуалов в каких-то церквях. Это албано-удинские церкви, они были оккупированы армянами. Католикос обращался к нам разными путями, они просили организовать встречу при посредстве Патриарха Кирилла или по линии ООН. Я еще не дал окончательного ответа, если они откажутся от своих амбиций, согласятся с тем, что Карабах – азербайджанская земля, то мы готовы встретиться».

Председатель УМК отметил, что нынешняя победа – это самая крупная победа, а самым большим победителем является президент Ильхам Алиев: «Я не видел такой победы на протяжении сотен лет, президент Ильхам Алиев вписал свое имя в историю как победитель. Азербайджанский народ ждал, чтобы его шейх поехал в Шушу и помолился там. Ко мне обращались и представители других религий, видимо, это должно было случиться сегодня. Мы хотим еще раз побывать в таких местах. Эти места святые для нас, наверное, мы посетим и другие места. Это один из наших религиозных долгов».

А.Пашазаде сказал, что указание наряду с Карабахом и Восточного Зангезура в распоряжении, подписанном недавно президентом в связи с экономическими районами это луч света в будущее.

Minval.az