Спортивный комплекс самого дорогого отеля в мире «Мардан Палас», построенный в Турции российским бизнесменом Тельманом Исмаиловом и открытый с широким размахом в 2009 году с участием всемирно известных звёзд, выставлен на продажу. Об этом сообщает «Турпром» со ссылкой на Tasinmaz Haber.

Уточняется, что спортивный комплекс занимает 102’645 кв.метров — на этой территории находятся 7 полей и специально построенных площадок для тренировок и 5 трибун. Кроме того, при стадионе есть жилые объекты. В настоящее время комплекс является «домом» для Антальяспор — турецкого профессионального футбольного клуба из Анталии, выступающего в национальной Суперлиге. Заявленная сумма на спортивный комплекс, принадлежащий гостинице «Мардан Палас», составила 178554000 турецких лир. Аукцион назначен на 28 июля.

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