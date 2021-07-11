«В ходе поездки в Шушу сбылось то, о чем мы мечтали 30 лет. Это победа нашей армии. Народ и основоположник нашей победы президент Ильхам Алиев были едины во время операции «Железный кулак». Эта победа стала воплощением нашего достоинства, нашей чести, наших прав».

Об этом сказал в Шуше глава общины горских евреев Азербайджана Милих Евдаев.

По его словам, то, что на сегодняшний день в Шуше в религиозных храмах звучат голоса свободы, доводятся до Аллаха молитвы всех религиозных общин в Азербайджане говорит о том, что Бог покровительствует нам: «У азербайджанского народа всегда будет гордое будущее. Здесь будут слышны смех людей, будет счастливая жизнь» (цитата по АПА).

Minval.az